Наука и техника
16:53, 9 февраля 2026

Найден неочевидный способ справиться с недосыпом

Sleep: Дополнительный сон перед периодом недосыпа помогает переносить усталость
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые нашли новые подтверждения тому, что сон можно «накапливать». Дополнительные часы сна перед периодом недосыпа помогают мозгу лучше переносить усталость и быстрее восстанавливаться после перегрузок. К такому выводу пришли исследователи Томас Балкин и Трейси Рапп в аналитической работе, опубликованной в журнале Sleep.

Авторы разобрали данные экспериментов, в которых участники заранее увеличивали продолжительность сна — до 9–10 часов в сутки — перед ожидаемым периодом жесткого недосыпа. В результате у них снижались потери внимания и работоспособности во время нагрузки, а возвращение к нормальному состоянию происходило быстрее, чем у тех, кто спал в обычном режиме. Это наблюдалось даже при отсутствии исходного «долга сна».

Исследователи подчеркивают: эффект нельзя свести лишь к компенсации хронического недосыпа. По их гипотезе, мозг способен накапливать избыточные «восстановительные ресурсы» — от очистки метаболических отходов до энергетических запасов, — которые затем расходуются в периоды перегрузки. Именно этим авторы объясняют, почему предварительное удлинение сна дает защитный эффект.

При этом ученые предостерегают от упрощенных выводов. «Сон впрок» не заменяет регулярный здоровый режим и не отменяет вред хронического недосыпа. Однако как краткосрочная стратегия — перед ночными сменами, экзаменами или интенсивной работой — она может быть полезным и научно обоснованным инструментом поддержания работоспособности.

Ранее ученые выяснили, что воздействие солнечного света по утрам улучшает качество сна.

    Обсудить
