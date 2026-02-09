Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:09, 9 февраля 2026Россия

Названы дата и место прощания с 9-летним Пашей из Петербурга

Сорокин: Прощание и похороны 9-летнего Паши пройдут на Южном кладбище Петербурга
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Прощание с 9-летним Пашей Т. из Петербурга, убитым 38-летним Петром Жилкиным, состоится 11 февраля на Южном кладбище Северной столицы около часа дня. Об этом сообщил юрист Никита Сорокин, представляющий интересы семьи, в своем Telegram-канале.

«Семья приняла решение о том, что с Пашей можно будет проститься всем желающим», — написал Сорокин.

Юрист также добавил, что прощание будет на центральной площади кладбища в противоположной стороне от часовни, а также приложил схему места.

Место прощания будет охраняться сотрудниками полиции и Росгвардии.

Девятилетний Паша Т. пропал в Петербурге 30 января. Ребенка искали несколько дней, и только в ночь на 3 февраля водолазы нашли тело мальчика в районе Нижнего Шингерского водопада возле деревни Большое Забородье в Ленинградской области.

В расправе над Пашей признался 39-летний уроженец Донбасса Петр Жилкин, которого задержали накануне. Мотивом чудовищного преступления, за которое мужчине теперь грозит пожизненный срок, оказалась педофилия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Компании Индии стали отказываться от российской нефти. Как это скажется на экономике России и какие партнеры остались у Москвы?

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Жители российского города рассказали о серии взрывов в небе

    Названы дата и место прощания с 9-летним Пашей из Петербурга

    СБУ засекретила данные о тратах на укрепления

    Полностью сгоревшая после атаки украинская АЗС попала на видео

    В России начались продажи нового премиального кроссовера GAC

    Зеленский сделал новое заявление об урегулировании конфликта на Украине

    Кличко предостерег Зеленского от «следования повестке Путина»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok