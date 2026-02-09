Названы лучшие сферы для старта карьеры в России

В топ-5 сфер для старта карьеры молодых россиян вошли продажи и логистика

Самыми лучшими сферами для старта карьеры для молодых россиян без опыта работы являются продажи и логистика. Такие отрасли назвали аналитики hh.ru (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Топ-5 отраслей и специализаций, где российские работодатели активно привлекают начинающих сотрудников без опыта возглавили «Продажи и обслуживание клиентов». На вакансии в этой сфере пришлось 20 процентов всех размещенных объявлений о поиске работников (более 56 тысяч). Предлагаемый диапазон зарплат в этой области варьируется от 40,1 до 117,6 тысячи рублей.

На втором месте располагается «Рабочий персонал» с долей 13 процентов (более 42 тысяч вакансий). В этой сфере предлагаемый доход составляет от 47,8 до 160 тысяч рублей. Топ-3 закрывает «Транспорт, логистика, перевозки» — 10 процентов (более 36 тысяч вакансий) с зарплатной вилкой от 50 до 164,8 тысячи рублей.

В пятерку также вошли «Домашний, обслуживающий персонал» — 10 процентов (более 38 тысяч вакансий) с диапазоном зарплат от 35,2 до 160,4 тысячи рублей и «Розничная торговля» — 10 процентов (более 37 тысяч вакансий) с предлагаемым доходом от 36,3 до 91,3 тысячи рублей.

Среди самых востребованных специализаций для старта карьеры лидируют продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, курьеры, менеджеры по продажам и по работе с клиентами, разнорабочие, а также упаковщики и комплектовщики.

«Чтобы успешно стартовать в карьере, важно целенаправленно развивать навыки, в том числе гибкие — такие как коммуникация, работа в команде и клиентоориентированность. Широкие зарплатные вилки в отраслях свидетельствуют о возможностях для роста дохода по мере накопления опыта и профессионального развития», — пояснила руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru Марина Дорохова.

Как показывают опросы, в 2026 году сменить профессию планируют больше половины россиян. Большая часть респондентов (67 процентов) планируют уже в этом году начать работать по новой специальности. Еще 21 процент намерен сохранить текущий профиль, а 12 процентов пока не определились с дальнейшими карьерными планами.