03:43, 9 февраля 2026Забота о себе

Названы самые худшие подарки на День святого Валентина

Врач Булах: Дорогие подарки на 14 февраля могут расстроить партнера
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Подарок на День святого Валентина может обидеть и расстроить, поскольку прежде всего является знаком внимания и своего рода посланием. Об этом рассказал врач-психотерапевт Андрей Булах, пишет «Газета.ру».

По его словам, с психологической точки зрения обиду может вызвать скорее не цена, а ощущение, что вас не видят, не чувствуют и не знают. В первую очередь, презент может расстроить из-за игнорирования личности партнера.

«Шаблонные гендерные подарки, такие как носки для него или набор косметики для нее, это признак формальности», — отметил Булах, пояснив, что дорогие, но безличные вещи говорят о том, что дарителю важнее следовать стереотипу.

Кроме того, подарки могут вызвать чувство расстройства в связи с незнанием языка любви партнера. Как подчеркнул специалист, важно преподносить персонализированные презенты, к примеру, связанные с хобби. «Поэтому единственный рецепт идеального подарка — это ваша внимательность», — заключил психотерапевт.

Ранее депутат Виталий Милонов отверг идею вычеркнуть имя святого Валентина из праздника 14 февраля.

