13:34, 9 февраля 2026Забота о себе

Невролог предупредил о неожиданном провокаторе развития деменции и инсульта

Невролог Чен: У людей с кариесом повышен риск деменции и инсульта
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Невролог и эпилептолог Байбин Чен предупредил о неожиданном провокаторе развития деменции и инсульта. Его новым видео в социальной сети TikTok заинтересовалось издание Mirror.

Чен рассказал, что в группе риска по развитию инсульта и деменции находятся люди, не следящие за здоровьем зубов и десен. По его словам, крупные исследования показали, что у людей с заболеваниями десен, кариесом или потерявших крупные зубы повышен риск этих заболеваний.

Хронические заболевания десен, продолжил врач, действительно могут спровоцировать хроническое воспаление, которое, в свою очередь, повредит кровеносные сосуды. «Бактерии полости рта обнаруживали внутри тромбов, вызывающих инсульты. Именно поэтому иногда я проверяю зубы пациентов во время медицинского осмотра. Речь не о том, чтобы оценить внешний вид зубов, а о том, чтобы понять общую картину их здоровья», — отметил Чен.

Невролог призвал относиться к здоровью полости рта как к части здоровья мозга. «Это значит, что чистка зубов зубной нитью, зубной пастой с ирригатором и зубной щеткой не только защищает улыбку и дыхание, но и, возможно, незаметно защищает ваш мозг», — заключил он.

Ранее Чен подсказал простой тест, который можно выполнить в домашних условиях, чтобы выявить ранние симптомы деменции. Одним из важнейших показателей здоровья мозга Чен назвал силу хвата кисти.

