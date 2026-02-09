Опровергнут популярный миф о частоте секса в счастливых парах

Существует мнение, будто если человек действительно любит партнера, то он всегда готов заняться сексом, заявила сексолог Моника Бранни. В разговоре с изданием Cuidate Plus она опровергла популярный миф о частоте интима в счастливых парах.

Как пояснила Бранни, многие люди следят за частотой сексуальных контактов и считают, что она напрямую связаны с качеством отношений. «Мы отслеживаем секс. Если у нас секс три раза в неделю, у нас все хорошо, а если раз в месяц — ужасно», — объяснила такой подход специалистка.

Однако сексолог считает, что такой показатель ничего не говорит об отношениях. Бранни уточнила, что, согласно научным исследованиям, то, хочет ли человек заниматься сексом, зависит от множества причин. Это желание может снижаться, к примеру, из-за усталости, стресса или временной отчужденности от партнера.

Как добавила Бранни, если верить в то, что счастливые пары должны часто заниматься сексом, человек довольно быстро разочаруется в отношениях.

