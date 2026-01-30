Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 30 января 2026Забота о себе

Названы признаки неумения целоваться

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pressmaster / Shutterstock / Fotodom

Эксперт по отношениям и психотерапевт Аннабель Найт назвала признаки неумения целоваться и рассказала о распространенных ошибках во время поцелуев. Ее цитирует издание Metro.

По словам психотерапевта, поцелуй должен сопровождаться телесной близостью и прикосновениями. Если человек стоит напряженно, не использует руки и избегает контакта, это может создавать дискомфорт партнеру.

Еще одним признаком неумения целоваться специалистка назвала отсутствие взаимности. Если партнер часто отстраняется или пытается завершить поцелуй раньше времени, это может говорить о нарушении ритма и несогласованности движений.

Материалы по теме:
Как пережить расставание с любимым человеком? Почему пережить разрыв отношений — это так тяжело
Как пережить расставание с любимым человеком?Почему пережить разрыв отношений — это так тяжело
25 марта 2024
Рынок романтических отношений. Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
Рынок романтических отношений.Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
7 августа 2022
«Это не про секс» Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
«Это не про секс»Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
10 октября 2022

Кроме того, Найт отметила, что сухие губы, резкое окончание поцелуя и неправильный наклон головы мешают сохранить романтичный момент. Эксперт подчеркнула, что внимание к партнеру и уход за собой помогают сделать поцелуи более приятными.

Ранее сексологи Ава Каделл и Гуди Ховард рассказали, как усовершенствовать самую популярную позу в сексе. По их словам, «догги-стайл» станет приятнее, если попробовать разные углы проникновения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек ООН отказал народам Крыма и Донбасса в праве на самоопределение. Как на это ответили в России?

    Трамп заявил о согласии Путина приостановить удары по Киеву. Кому это выгодно и чем закончилось «первое энергетическое перемирие»

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Тигр пробрался в деревню, попал на видео и похитил домашнюю собаку

    Названы признаки неумения целоваться

    Суд изъял имущество у рекордсмена-взяточника из МВД

    В Сенате США поддержали санкции против «теневого флота» России

    В США заявили о слезах Зеленского из-за российского «Орешника»

    Обнаружен ранний сигнал начинающихся нарушений в работе мозга

    В России оценили последствия сближения Армении и ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok