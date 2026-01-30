Названы признаки неумения целоваться

Эксперт по отношениям и психотерапевт Аннабель Найт назвала признаки неумения целоваться и рассказала о распространенных ошибках во время поцелуев. Ее цитирует издание Metro.

По словам психотерапевта, поцелуй должен сопровождаться телесной близостью и прикосновениями. Если человек стоит напряженно, не использует руки и избегает контакта, это может создавать дискомфорт партнеру.

Еще одним признаком неумения целоваться специалистка назвала отсутствие взаимности. Если партнер часто отстраняется или пытается завершить поцелуй раньше времени, это может говорить о нарушении ритма и несогласованности движений.

Кроме того, Найт отметила, что сухие губы, резкое окончание поцелуя и неправильный наклон головы мешают сохранить романтичный момент. Эксперт подчеркнула, что внимание к партнеру и уход за собой помогают сделать поцелуи более приятными.

