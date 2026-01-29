Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 29 января 2026Забота о себе

Названы три варианта улучшить самую популярную позу в сексе

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Aleksandr Rybalko / Shutterstock / Fotodom

Сексологи Ава Каделл и Гуди Ховард, а также сексотерапевт Сэди Эллисон назвали три способа усовершенствовать позу «догги-стайл», чтобы получать от нее максимум удовольствия. Их рекомендации приводит Women’s Health.

Каделл отметила, что «догги-стайл» входит в число самых популярных поз в сексе, так как обеспечивает глубокое проникновение и позволяет стимулировать точку G. Однако, по ее словам, эта позиция не всегда бывает комфортной. Специалистка пояснила, что переходить к ней лучше на пике возбуждения. Чтобы избежать болезненных ощущений, важно также заранее обсудить глубину проникновения и использовать смазку.

Ховард добавила, что секс «по-собачьи» дает широкие возможности для экспериментов. Она предложила использовать подушку, чтобы менять угол проникновения и пробовать новые ощущения. Кроме того, специалистка напомнила, что в этой позиции удобно дополнительно стимулировать соски и клитор.

Материалы по теме:
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения» Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения»Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
18 февраля 2021
Неосновной инстинкт. Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
Неосновной инстинкт.Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
3 апреля 2022

Эллисон отметила, что «догги-стайл» считается не самой романтичной позой, поскольку партнеры не смотрят друг другу в глаза. При этом, по ее мнению, это помогает сосредоточиться на собственных ощущениях и усилить удовольствие. Чтобы добавить разнообразия, она посоветовала обернуться и взглянуть на партнера с необычного ракурса. «Не удивляйтесь, если это вдохновит вас: откиньте волосы, слегка выгните спину и поймайте взгляд партнера, чтобы создать соблазнительный образ», — рекомендовала сексотерапевт.

Ранее медсестра, эксперт по сексуальному здоровью Сара Мулиндва рассказала об особенностях оргазма у пожилых женщин. По ее словам, на ощущение влияют снижение эластичности влагалища и сухость.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали «скверными» промежуточные итоги переговоров по Украине. В чем увидели опасность?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Российский миллиардер заявил о готовности сотрудничать со следствием

    Москвичам пообещали снегопад и гололедицу

    На Западе сделали заявление о переговорах с Украиной по урегулированию

    Раненая сова перебежала дорогу российским полицейским и попала на видео

    В России напомнили о созданном в тюрьме самолете

    Стало известно об уничтожении 16 пунктов управления БПЛА ВСУ

    Tesla урежет модельный ассортимент ради производства роботов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok