Названы особенности оргазма у пожилых женщин

Медсестра, эксперт по сексуальному здоровью Сара Мулиндва рассказала о особенностях оргазма у пожилых женщин. Специалистку цитирует издание Metro.

Мулиндва отметила, что менопауза приводит к физическим изменениям в организме, например, к снижению эластичности влагалища и сухости. По ее словам, в том числе из-за этого с возрастом женщины начинают реже испытывать оргазм.

Так, около 35 женщин в возрасте от 55 до 64 лет испытывают оргазм от проникающего секса, а в возрастной группе старше 64 лет — только 13 процентов. Мулиндва подчеркнула, что эта тенденция прослеживается и при других видах интимной близости. Например, оргазм при оральном сексе испытывают 22 процента женщин из первой возрастной группы и 16 процентов — из второй.

Специалистка заверила, что сократить этот разрыв в любом возрасте помогут правильные инструменты. В частности, помочь могут откровенные разговоры, сексуальные эксперименты, а также создание комфортной обстановки.

«Если вам уже за 50 или за 60, это не означает, что вы не можете по-прежнему наслаждаться полноценной сексуальной жизнью. Сексуально активные пожилые женщины стигматизированы в обществе, но этот этап может быть таким же захватывающим и приносящим удовлетворение, как и любой другой», — добавила Мулиндва.

Ранее сексолог Алина Михайлова рассказала, как холод влияет на размер пениса. По ее словам, из-за низкой температуры половой член визуально уменьшается.