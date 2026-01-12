Мужчин предупредили о неприятном побочном эффекте холодов для пениса

Психолог-сексолог центра семейного образования Secrets Алина Михайлова объяснила, почему мужские гениталии визуально уменьшаются на холоде. О причинах «зимнего» пениса она поговорила с «Лентой.ру».

«С понижением температуры половой член и мошонка визуально уменьшаются и будто втягиваются внутрь. Однако механизм этого процесса вполне физиологичен и не связан с проблемами сексуального здоровья», — подчеркнула Михайлова.

По ее словам, главная задача организма — сохранить тепло и обезопасить важные органы, поэтому на холоде сосуды, в том числе и снабжающие кровью половые органы мужчин, рефлекторно сужаются, чтобы уменьшить теплопотери. Из-за этого пенис начинает выглядеть короче и меньше.

Обращения к врачу «зимний» пенис не требует — восстановление исходных размеров происходит в течение нескольких минут после согревания, добавила Михайлова.

Ранее уролог Луис Отавио Торрес предупредил, что мужчины с плохой интимной гигиеной в будущем могут столкнуться с ампутацией пениса. По его словам, она может привести к раку полового члена.