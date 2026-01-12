Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 12 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Мужчин предупредили о неприятном побочном эффекте холодов для пениса

Наталья Обрядина

Фото: freepik / Designed by freepik

Психолог-сексолог центра семейного образования Secrets Алина Михайлова объяснила, почему мужские гениталии визуально уменьшаются на холоде. О причинах «зимнего» пениса она поговорила с «Лентой.ру».

«С понижением температуры половой член и мошонка визуально уменьшаются и будто втягиваются внутрь. Однако механизм этого процесса вполне физиологичен и не связан с проблемами сексуального здоровья», — подчеркнула Михайлова.

По ее словам, главная задача организма — сохранить тепло и обезопасить важные органы, поэтому на холоде сосуды, в том числе и снабжающие кровью половые органы мужчин, рефлекторно сужаются, чтобы уменьшить теплопотери. Из-за этого пенис начинает выглядеть короче и меньше.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Обращения к врачу «зимний» пенис не требует — восстановление исходных размеров происходит в течение нескольких минут после согревания, добавила Михайлова.

Ранее уролог Луис Отавио Торрес предупредил, что мужчины с плохой интимной гигиеной в будущем могут столкнуться с ампутацией пениса. По его словам, она может привести к раку полового члена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чуть не попал в беду». Британский министр изъявил желание похитить Путина и едва не оказался под ударом «Орешником»

    В Лондоне захотели похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Подорожает все. За какие товары и услуги россияне будут платить больше в 2026 году

    БДСМ-госпожа рассказала о работе во время беременности

    Названо главное условие для распада ОДКБ и НАТО

    Мужчин предупредили о неприятном побочном эффекте холодов для пениса

    Россиян предупредили о штрафе за голосовое сообщение с оскорблениями

    Власти Украины обвинили в сокрытии последствий удара «Орешником»

    ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек

    Сенатор предрек конец НАТО при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok