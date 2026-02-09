Реклама

23:05, 9 февраля 2026

Опубликовано видео ловкой работы российского дрона по вражеской гаубице

Дрон ГВ «Север» выявил позиции гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» ВСУ и уничтожил ее
Екатерина Щербакова
«Северный Ветер» / Telegram

Российские военные группировки войск «Север» показали на видео ловкую работу дрона по вражеской позиции. Роликом они поделились в Telegram-канале «Северный Ветер».

На кадрах видно, как разведка «Севера» в Харьковской области при помощи дрона ловко выявила позицию гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» Вооруженных сил Украины. И расчетом FPV 7 полка уничтожила артиллерийскую установку.

До этого были опубликованы кадры полностью сгоревшей украинской автозаправочной станции в Краматорске, которая попала под удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) армии России.

Ранее российские бойцы группировки войск «Центр» продемонстрировали фрагменты ликвидации украинских боевиков, их боевой техники, позиций, тяжелых дронов-бомбардировщиков и систем связи.

