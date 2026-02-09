Эпичное уничтожение пехоты ВСУ под Красноармейском попало на видео

Бойцы группировки войск «Центр» продолжают активно уничтожать пехоту и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска, Димитрова и в Днепропетровской области. Видео опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На видео продемонстрированы фрагменты ликвидации украинских боевиков, их боевой техники, артиллерии, транспорта, позиций, тяжелых дронов-бомбардировщиков и систем связи.

Ранее «Шахед» ударил по складу украинской кондитерской корпорации Roshen в Яготине Киевской области.

До этого комбинированный удар «Геранями» и «Торнадо» по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео.