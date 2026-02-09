Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:44, 9 февраля 2026Бывший СССР

Эпичное уничтожение пехоты ВСУ под Красноармейском попало на видео

Опубликовано видео эпичного уничтожения пехоты ВСУ под Красноармейском
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Бойцы группировки войск «Центр» продолжают активно уничтожать пехоту и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска, Димитрова и в Днепропетровской области. Видео опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На видео продемонстрированы фрагменты ликвидации украинских боевиков, их боевой техники, артиллерии, транспорта, позиций, тяжелых дронов-бомбардировщиков и систем связи.

Ранее «Шахед» ударил по складу украинской кондитерской корпорации Roshen в Яготине Киевской области.

До этого комбинированный удар «Геранями» и «Торнадо» по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Компании Индии стали отказываться от российской нефти. Как это скажется на экономике России и какие партнеры остались у Москвы?

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    В Госдуме оценили Олимпиаду фразой «там все через заднее место»

    Кличко предостерег Зеленского от «следования повестке Путина»

    На Западе назвали виновного в тяжелом энергокризисе на Украине

    ВС России атаковали АЗС в украинском городе

    Губернатор одного округа предложил импортировать девственниц для повышения рождаемости

    На Украине ликвидировали офицера спецназа СБУ

    Россиянам предложили к покупке шорты с дырой на ягодицах за 45 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok