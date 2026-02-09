Полностью сгоревшая после атаки украинская АЗС попала на видео

В Краматорске под удар БПЛА Вооруженных сил России попала автозаправочная станция (АЗС). Запись опубликовал Telegram-канал «Донбасс оперативный».

На месте удара возник большой пожар, в результате которого АЗС полностью сгорела. На данный момент возгорание было ликвидировано.

Ранее стало известно, что Россия применила новую тактику боевых действий на Украине, которая отличается от западной стратегии. Сообщается, что Россия создала единую информационную систему, которая превращает поле боя в «зону тотального уничтожения».