Поплавская призвала запретить доступ в интернет некоторым матерям

Яна Поплавская заявила, что «яжматерям» нужно запретить пользоваться интернетом

Актриса Яна Поплавская призвала запретить доступ в интернет «яжматерям» и заявила об «отуплении нации». Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

Артистка обратила внимание на видео, размещенное в соцсетях, на котором мать шлепнула сына из-за неудавшегося кадра. «"Яжмать" бьет сына по голове, чтобы не портил кадр для соцсетей. Фоточки из отпуска сами себя не сделают», — прокомментировала ролик Поплавская.

«Мы говорим, что детям надо запретить соцсети. Но выходит, что и таким мамашам тоже надо запрещать доступ в интернет», — возмутилась актриса. Она добавила, что «отупление нации зашло слишком далеко» из-за жизни напоказ и постоянного желания демонстрировать собственную успешность.

Ранее в сети появилось видео, на котором женщина пытается сфотографировать мальчика на горнолыжном склоне. Она подходит к ребенку, сильно дергает его за шапку, а затем шлепает по лицу. После этого героиня ролика отходит назад и снова достает телефон, чтобы сделать кадр.