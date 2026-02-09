Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:23, 9 февраля 2026Культура

Поплавская призвала запретить доступ в интернет некоторым матерям

Яна Поплавская заявила, что «яжматерям» нужно запретить пользоваться интернетом
Ольга Коровина

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Актриса Яна Поплавская призвала запретить доступ в интернет «яжматерям» и заявила об «отуплении нации». Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

Артистка обратила внимание на видео, размещенное в соцсетях, на котором мать шлепнула сына из-за неудавшегося кадра. «"Яжмать" бьет сына по голове, чтобы не портил кадр для соцсетей. Фоточки из отпуска сами себя не сделают», — прокомментировала ролик Поплавская.

«Мы говорим, что детям надо запретить соцсети. Но выходит, что и таким мамашам тоже надо запрещать доступ в интернет», — возмутилась актриса. Она добавила, что «отупление нации зашло слишком далеко» из-за жизни напоказ и постоянного желания демонстрировать собственную успешность.

Ранее в сети появилось видео, на котором женщина пытается сфотографировать мальчика на горнолыжном склоне. Она подходит к ребенку, сильно дергает его за шапку, а затем шлепает по лицу. После этого героиня ролика отходит назад и снова достает телефон, чтобы сделать кадр.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Компании Индии стали отказываться от российской нефти. Как это скажется на экономике России и какие партнеры остались у Москвы?

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Москвичам спрогнозировали ледяной дождь

    Бывший принц Эндрю предоставил финансисту-педофилу Эпштейну конфиденциальную информацию

    Названы долгосрочные последствия отказа от алкоголя

    Россиянам раскрыли способ выгодно купить жилье без ипотеки

    Врач назвал неочевидную причину импотенции у россиян до 45 лет

    Прилетевшая на Олимпиаду на частном джете конькобежка выиграла золото

    Принтеры перестали работать с Windows

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok