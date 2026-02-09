Популярный певец сравнил свою квартиру со старинным замком из кирпича

Певец Пенкин: Моя квартира напоминает старинный замок из кирпича

Заслуженный артист России Сергей Пенкин сравнил свою квартиру со старинным замком из кирпича в интервью журналу StarHit.

Популярный певец ответил на вопрос, завершился ли ремонт в его квартире, который он проводил летом 2025 года. «Ремонт закончил, все получилось, как я планировал! Моя квартира напоминает старинный замок из старого кирпича с красивыми зеркальными люстрами», — описал интерьер своего жилья артист. Пенкин добавил, что доволен получившимся результатом. «Я счастлив», — признался он.

