Экономика
19:07, 9 февраля 2026

Популярный певец сравнил свою квартиру со старинным замком из кирпича

Певец Пенкин: Моя квартира напоминает старинный замок из кирпича
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Заслуженный артист России Сергей Пенкин сравнил свою квартиру со старинным замком из кирпича в интервью журналу StarHit.

Популярный певец ответил на вопрос, завершился ли ремонт в его квартире, который он проводил летом 2025 года. «Ремонт закончил, все получилось, как я планировал! Моя квартира напоминает старинный замок из старого кирпича с красивыми зеркальными люстрами», — описал интерьер своего жилья артист. Пенкин добавил, что доволен получившимся результатом. «Я счастлив», — признался он.

Ранее в этот же день стало известно, что певец Григорий Лепс решил избавиться от своего роскошного особняка на Новорижском шоссе. За покупку элитной недвижимости он попросил полмиллиарда рублей.

