Поставки автомобилей из Китая в Россию остановились

Autonews: В 2026 году не произошло ни одной поставки авто из Китая в Россию

Российский рынок может столкнуться с дефицитом поставляемых из Китая по параллельному импорту автомобилей, поскольку дилеры за месяц не получили ни одной партии машин 2026 года выпуска. Об остановке поставок сообщает Autonews.

С 1 января 2026 года Китай ввел новые правила экспорта, согласно которой автомобили, которые были зарегистрированы менее 180 дней, можно будет вывозить из страны только при наличии подтверждения послепродажного обслуживания с печатью производителя. Прежде новые машины оформлялись как поддержанные и экспортировались без согласия брендов.

Утверждается, что изменения стали реакцией властей КНР на массовый вывоз автомобилей под видом б/у. Теперь такие машины будут «задерживаться» в Китае минимум на полгода.

Ранее импорт новых автомобилей в Россию резко упал. В январе 2026 года объем импорта новых легковых автомобилей в Россию сократился на 25 процентов по сравнению с показателем годичной давности. При этом ввоз машин с пробегом за тот же период увеличился на 23 процента.