Из жизни
02:01, 9 февраля 2026Из жизни

Пожилая учительница стала снимать порно и лишилась работы

В Британии 62-летняя учительница лишилась работы из-за откровенных видеороликов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Pranithan Chorruangsak / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании пожилая учительница лишилась работы после того, как выяснилось, что она стала сниматься в порно. Об этом сообщает издание The Independent.

62-летняя Линди Корстон снималась в откровенных видеороликах с января 2023 по январь 2025 года. В 2024 году она также стала моделью OnlyFans. Именно это ее и выдало: одна из сотрудниц школы получила уведомление этого сайта и с удивлением узнала на снимках коллегу.

Корстон оправдывалась тем, что у нее есть право на частную жизнь вне работы. Позднее женщина все же принесла извинения и выразила сожаление. По ее словам, она не думала, что видео будут находиться в открытом доступе

Комиссия Агентства по регулированию преподавательской деятельности признала ее виновной в «неприемлемом профессиональном поведении» и «поведении, способном нанести ущерб репутации профессии». Женщина была отстранена от преподавания в школе и в ближайшие два года не сможет обжаловать это решение.

Ранее 73-летняя эскортница Кэролайн Ви заявила, что начала половую жизнь лишь в 57 лет. До этого она была набожной христианкой и соблюдала целибат.

