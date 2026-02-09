Пожилая учительница стала снимать порно и лишилась работы

В Британии 62-летняя учительница лишилась работы из-за откровенных видеороликов

В Великобритании пожилая учительница лишилась работы после того, как выяснилось, что она стала сниматься в порно. Об этом сообщает издание The Independent.

62-летняя Линди Корстон снималась в откровенных видеороликах с января 2023 по январь 2025 года. В 2024 году она также стала моделью OnlyFans. Именно это ее и выдало: одна из сотрудниц школы получила уведомление этого сайта и с удивлением узнала на снимках коллегу.

Корстон оправдывалась тем, что у нее есть право на частную жизнь вне работы. Позднее женщина все же принесла извинения и выразила сожаление. По ее словам, она не думала, что видео будут находиться в открытом доступе

Комиссия Агентства по регулированию преподавательской деятельности признала ее виновной в «неприемлемом профессиональном поведении» и «поведении, способном нанести ущерб репутации профессии». Женщина была отстранена от преподавания в школе и в ближайшие два года не сможет обжаловать это решение.

