Премьеру Британии пригрозили отставкой из-за Эпштейна

Daily Mail: Лейбористы призывают к отставке Стармера из-за скандала с Эпштейном

Некоторые депутаты-лейбористы начали призывать к отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера из-за скандала с уличенным в педофилии предпринимателем Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«Депутаты парламента от лейбористской партии призвали Стармера уйти в отставку после того, как глава его администрации был вынужден покинуть Даунинг-стрит из-за скандала с [бывшим послом Британии в США] Питером Мандельсоном», — указано в сообщении.

Депутаты напомнили, что Мандельсон был назначен на свою должность уже после того, как стало известно о его связях с Эпштейном. Многие депутаты-лейбористы уже ставят под сомнение шансы Стармера остаться на своей должности, подчеркивает издание.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин рассказал об атмосфере в Лондоне после публикации файлов Эпштейна. По его словам, в Соединенном Королевстве «с каждым днем атмосфера внутреннего политического скандала нагнетается».