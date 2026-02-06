Реклама

Посол рассказал об атмосфере в Британии после публикации файлов Эпштейна

Марина Совина
Фото: U.s. Justice Department / Reuters

Атмосфера внутреннего политического скандала нагнетается в Великобритании. Причиной этому — публикация «файлов Эпштейна», которым уделяют много внимания местные СМИ. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью «России 24».

«Здесь не в первый раз говорят о том, что это сильный удар по правительству лейбористов, лично по премьеру, который потерял авторитет, ну и что на грани. Но на грани не в первый раз, честно говоря», — отметил при этом посол.

Вместе с этим, по словам Келина, «с каждым днем атмосфера внутреннего политического скандала нагнетается».

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что репутация Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) сильно запятнана на фоне скандала с Джеффри Эпштейном. По его словам, теперь ВЭФ может оставаться сосредоточенным на обсуждении «наследия Эпштейна и уроков, извлеченных из его процесса построения связей».

До этого в Кремле заявили, что к версии о том, что Джеффри Эпштейном могли руководить российские спецслужбы, невозможно относиться серьезно. О том, что Эпштейн якобы мог быть связан со спецслужбами России, ранее писало британское издание Daily Mail.

