Анджелину Джоли нашли в файлах Эпштейна

Актриса Анджелина Джоли дважды приглашала Эпштейна на премьеры своих фильмов

Голливудская актриса Анджелина Джоли как минимум дважды приглашала скандального финансиста Джеффри Эпштейна на премьерные показы картин, которые снимала в качестве режиссера. Об этом стало известно из рассекреченных файлов, размещенных на сайте Минюста США.

Джоли отправляла приглашение по электронной почте в 2014 и 2017 годах. Сначала звезда Голливуда направила Эпштейну приглашение на закрытый показ и вечеринку в честь картины «Несломленный». Эпштейн ответил, что «точно будет на показе».

Такое же приглашение Анджелина отправила спустя три года, когда вышел ее фильм «Сначала они убили моего отца». На это письмо Эпштейн также ответил благодарностью и согласием.

Ранее сообщалось, что покинувший Россию лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) фигурирует в материалах по делу Джеффри Эпштейна, осужденного за организацию секс-трафика, торговлю людьми и создание сети педофилов. Музыкант упоминается в обзоре прессы, полученном Эпштейном в мае 2012 года, в связи с участием музыканта в акциях протеста в начале 2010-х годов.