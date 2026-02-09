Реклама

16:32, 9 февраля 2026Культура

Продюсер призвал Долину завершить карьеру

Продюсер Рудченко: Смена имиджа не поможет Долиной вернуть любовь зрителей
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Продюсер Павел Рудченко предсказал, что смена имиджа не поможет народной артистке России Ларисе Долиной вернуть любовь зрителей. Его слова приводит «Газета.Ru».

Медиаменеджер подчеркнул, что Долиной следовало предпринять шаги по сохранению репутации до того, как люди окончательно утратили к ней доверие. По его словам, теперь ситуацию не удастся исправить с помощью творческих экспериментов и изменений во внешности.

«У людей не было претензий к ее творчеству. Была большая претензия к ее отношению к людям, к их мнению и в целом как она себя позиционировала», — отметил Рудченко. Он добавил, что карьеру Долиной можно «поставить на стоп», поскольку публика ей больше не верит.

Ранее представитель артистки Сергей Пудовкин заявил, что скандал с продажей квартиры сильно повлиял на Долину. По его словам, перемены найдут отражение и во внешнем облике артистки. Пудовкин не исключил, что в будущем зрители увидят Долину с короткой стрижкой.

