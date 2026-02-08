Реклама

Названы ожидающие Долину перемены после скандала с квартирой

Пудовкин: Ситуация с продажей квартиры изменила всю жизнь Долиной
Екатерина Улитина
Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Скандал с продажей квартиры сильно повлиял на певицу Ларису Долину, заявил ее представитель Сергей Пудовкин. Ожидающие ее перемены он назвал в беседе со Star Hit.

Пудовкин отметил, что ситуация с продажей квартиры и последующие суды кардинально изменили всю ее жизнь. По его словам, перемены найдут отражение и во внешнем облике артистки. «Точно могу сказать: будет другой образ, другой стиль, другой формат», — объявил Пудовкин.

Представитель певицы не исключил, что в будущем зрители увидят певицу с короткой стрижкой.

Ранее стало известно, что Московский областной суд поступила жалоба на приговор по делу певицы Ларисы Долиной. Дело связано с продажей квартиры артистки за 112 миллионов рублей. Сначала Долина через суд вернула квартиру, но в декабре 2025 года Верховный суд отметил это решение.

