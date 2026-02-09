Реклама

01:00, 9 февраля 2026

Психолог назвала особую не связанную с сексом интимную потребность мужчин

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Коуч по отношениям Кейт Мэнсфилд и психолог Мадлен Роатри назвали интимную потребность мужчин, не связанную с сексом и часто остающуюся неудовлетворенной. Их цитирует издание Metro.

По словам Мэнсфилд, мужчинам часто не хватает комплиментов от своих партнерш. «У мужчин нет таких социальных связей, тесной эмоциональной и близкой дружбы и поддержки, как у женщин. Но мужчинам тоже нужны подтверждения и обратная связь, основанная на похвале», — объяснила она.

Мэнсфилд рекомендовала женщинам устраивать свидания с мужьями и хвалить их. Такой же совет дала и Роатри. «Недавно я дала состоящей в отношениях женщине конкретное задание — устно выразить признательность своему партнеру. Его реакция удивила клиентку: мужчина признался, что почувствовал себя значительно ближе к ней и был глубоко тронут», — рассказала она.

По мнению Роатри, женщины иногда не делают комплиментов своим партнерам, потому что либо предполагают, что те и так о себе все знают, либо считают, что комплименты должны делать мужчины.

Ранее женщины назвали минимальные требования, соответствия которым они ждут от мужчин. Многие пользовательницы отметили, что для них важно уважение к их интересам.

