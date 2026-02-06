Реклама

11:31, 6 февраля 2026Забота о себе

Женщины обсудили минимальные требования к мужчинам

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom  

Женщины назвали минимальные требования, соответствия которым они ждут от мужчин. Своими рассуждениями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользовательницы попросили уважения к своим интересам.

Не высмеивать походя меня и то, что мне нравится, просто так

Happy_Elderberry4196пользовательница Reddit

Другие рассказали о том, как важно проявление внимания и самостоятельности без лишних просьб.

Чтобы ему не приходилось указывать, когда менять постельное белье, что купить в продуктовом магазине, напоминать о дне рождения его собственной матери. Самый минимум — быть полноценным взрослым человеком, разделяющим ответственность за быт и не нуждающимся в наградах за мытье посуды

Wide_Cover8139пользовательница Reddit

Больше всего лайков собрал комментарий с подробным портретом мужчины мечты.

Пусть он ведет себя как порядочный, ответственный, уважительный и заслуживающий доверия человек. Неплохо было бы, если бы при этом вы ему нравились и он наслаждался вашим обществом

MbMinxпользовательница Reddit

Ранее мужчины рассказали, чем просмотр порно оказался им полезен. Так, один из них признался, что благодаря фильмам для взрослых научился доставлять удовольствие партнерше во время орального секса.

