Женщины обсудили минимальные требования к мужчинам

Женщины назвали минимальные требования, соответствия которым они ждут от мужчин. Своими рассуждениями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользовательницы попросили уважения к своим интересам.

Не высмеивать походя меня и то, что мне нравится, просто так Happy_Elderberry4196 пользовательница Reddit

Другие рассказали о том, как важно проявление внимания и самостоятельности без лишних просьб.

Чтобы ему не приходилось указывать, когда менять постельное белье, что купить в продуктовом магазине, напоминать о дне рождения его собственной матери. Самый минимум — быть полноценным взрослым человеком, разделяющим ответственность за быт и не нуждающимся в наградах за мытье посуды Wide_Cover8139 пользовательница Reddit

Больше всего лайков собрал комментарий с подробным портретом мужчины мечты.

Пусть он ведет себя как порядочный, ответственный, уважительный и заслуживающий доверия человек. Неплохо было бы, если бы при этом вы ему нравились и он наслаждался вашим обществом MbMinx пользовательница Reddit

