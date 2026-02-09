В Госдуме обвинили США в проблемах россиян с поиском работы

Депутат Бессараб обвинила в проблемах россиян с поиском работы США

На российском рынке труда, как и в экономике, наступило некоторое замедление, связанное прежде всего с достаточно серьезным санкционным давлением со стороны западных стран — США и высокой ключевой ставкой, отметила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она также рассказала о возможности бесплатно пройти переобучение и повышение квалификации.

«В связи с замедлением экономики замедляется и ситуация на рынке труда. Не могу сказать, что это приводит к увеличению сокращения численности или штата работников, но вместе с тем сегодня действительно возникает уже такая ситуация, при которой работающие, если предупреждены о сокращении численности или штата, должны задуматься о возможном изменении профессиональной деятельности путем переобучения, повышения квалификации», — высказалась депутат.

По словам парламентария, сделать это можно за счет государства. Она уточнила, что те, кто находится под угрозой увольнения, то есть уже получили предупреждение, могут обратиться в Центры занятости для получения востребованной на рынке труда профессии, специальности.

Имеют право на бесплатное повышение квалификации также мамы и папы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года, и участники специальной военной операции. Бессараб добавила, что у последних больше выбор профессиональных программ, чем у рядового гражданина. Кроме того, выбрать при заключении социального контракта изменение профессии может молодежь, находящаяся в поиске работы, и россияне, попавшие в трудную ситуацию.

Тех, кто видит, что их специальность стала невостребованной или изначально была таковой, политик призвала не бояться переквалифицироваться или получать новую специальность. Вместе с тем она посоветовала внимательно посмотреть на рынок труда и послушать, что предлагают в Центрах занятости.

«У нас меняется ситуация, в соответствии с национальным проектом «Кадры» будет переоснащено 1,5 тысячи Центров занятости, более квалифицированный персонал работает уже, это по-настоящему уже «Центры развития карьеры». Поэтому самое важное — не бояться искать работу и обращаться в Центры занятости для переобучения», — заключила Бессараб.

Ранее гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников сообщал о том, что все российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) сталкиваются с дефицитом квалифицированных кадров, несмотря на постоянный мониторинг рынка труда.