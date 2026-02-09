Россиян предупредили о росте цен на газ

ФАС: Оптовые цены на газ в России проиндексируют на 9,6 процента

С 1 октября 2026 года в России на 9,6 процента проиндексируют оптовые цены на газ для всех потребителей. Об этом сообщается в соответствующих документах Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Речь идет как о промышленности, так и о населении. Кроме того, власти решили проиндексировать тарифы на транспортировку газа по распределительным трубопроводам. В 2026 году повышение составит 11,6 процента, в 2027 году — 11,1 процента, в 2028 году — семь процентов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что гражданин может потребовать перерасчета, если жилищно-коммунальные услуги были оказаны некачественно. В первую очередь признаком некачественно оказанных услуг считаются перебои в подаче ресурсов. Также учитывается качество воды, ее химический состав и температура.

В свою очередь, эксперты назвали наиболее очевидным способом снизить счета за коммуналку индивидуальные приборы учета.