Россиян предупредили о штрафах за неправильное сжигание чучела Масленицы

ТАСС: Неправильное сжигание чучела Масленицы чревато штрафом до 400 тысяч рублей

Нарушение правил пожарной безопасности при сжигании чучела Масленицы чревато штрафом до 400 тысяч рублей. Об этом россиян предупредил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в разговоре с ТАСС.

Масленичная неделя в нынешнем году пройдет с 16 по 22 февраля. По словам собеседника агентства, если чучело жгли не по правилам и при этом обошлось без пострадавших, за подобное нарушение пожарной безопасности физлицо оштрафуют на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, должностное лицо — от 20 до 30 тысяч, индивидуального предпринимателя (ИП) — от 40 до 60 тысяч, а юрлицо — от 300 до 400 тысяч рублей. Машаров отметил, что за первое такое нарушение могут вынести предупреждение.

В случае, если сжигание чучела вызвало пожар и люди пострадали, размер наказания увеличится до 40-50 тысяч рублей для физлиц, до 80-100 тысяч для должностных лиц, до 90-110 тысяч для ИП и до 800 тысяч для организаций. Если пожар приведет к жертвам, организатора мероприятия оштрафуют на сумму до двух миллионов рублей, а работу индивидуального предпринимателя либо юрлица приостановят на срок до 90 дней. При признании виновным в случившемся физлица, согласно статье 118 Уголовного кодекса РФ, ему назначат штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы до двух лет, ограничение свободы до трех лет или арест до полугода.

При сжигании чучела за городом либо на даче член комиссии ОП настоятельно порекомендовал делать это на расстоянии не менее чем 50 метров от зданий и построек, 100 метров от хвойных деревьев и 30 метров — от лиственных. Помимо этого, важно очистить территорию в радиусе 10 метров от костра от горючих материалов. Машаров добавил, что костер нельзя разводить в ветреную погоду и в районах, где действует особый противопожарный режим. «После сожжения чучела очаг должен быть засыпан землей, песком или залито водой до полного прекращения горения», — заключил он.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что с приходом масленицы, 16 февраля, в столичный регион могут вернуться морозы.