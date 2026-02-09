Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:02, 9 февраля 2026Экономика

Россиянам пообещали мрак

Вильфанд: Центральную Россию ожидает мрачная погода
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

С пятницы, 13 февраля, в Центральную Россию придет оттепель, однако погода будет мрачной. Об этом предупредил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT.

Потепление продержится до воскресенья, 15 февраля. Температура составит минус 3 — плюс 2 градуса днем и минус 1 — минус 6 градусов ночью — на 2-4 градуса выше климатической нормы.

При этом, по словам Вильфанда, россиян ожидают неприятные последствия зимней оттепели. «Да, потеплеет, но под ногами будет скользко, потому что при температуре, близкой к нулю, влага, поступающая из атмосферы, она будет то подмерзать, то оттаивать, будет гололедица, мрачноватая погода, осадки во всех трех видах», — объяснил специалист.

Он добавил, что на следующей неделе вновь станет холоднее. Температура может снизиться до минус 5 — минус 10 градусов ночью и минус 2 — минус 5 градусов днем.

Ранее сообщалось, что на большей части европейской территории России сохраняется аномально холодная температура на 4-9 градусов ниже нормы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Компании Индии стали отказываться от российской нефти. Как это скажется на экономике России и какие партнеры остались у Москвы?

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Принтеры перестали работать с Windows

    Сотрудница аэропорта забрала у россиянки молоко и оставила ее годовалого ребенка голодным

    Российский судья вызвал интерес у главы Верховного суда из-за тещи

    Леди Гагу заподозрили в использовании «Оземпика» из-за новой внешности

    Стас Пьеха ответил на обвинения в абьюзе

    Воспитателей в частном детсаду в Москве обвинили в жестоком обращении с детьми

    Названо лучшее время для продажи китайской машины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok