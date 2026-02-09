Россиянам пообещали мрак

Вильфанд: Центральную Россию ожидает мрачная погода

С пятницы, 13 февраля, в Центральную Россию придет оттепель, однако погода будет мрачной. Об этом предупредил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT.

Потепление продержится до воскресенья, 15 февраля. Температура составит минус 3 — плюс 2 градуса днем и минус 1 — минус 6 градусов ночью — на 2-4 градуса выше климатической нормы.

При этом, по словам Вильфанда, россиян ожидают неприятные последствия зимней оттепели. «Да, потеплеет, но под ногами будет скользко, потому что при температуре, близкой к нулю, влага, поступающая из атмосферы, она будет то подмерзать, то оттаивать, будет гололедица, мрачноватая погода, осадки во всех трех видах», — объяснил специалист.

Он добавил, что на следующей неделе вновь станет холоднее. Температура может снизиться до минус 5 — минус 10 градусов ночью и минус 2 — минус 5 градусов днем.

Ранее сообщалось, что на большей части европейской территории России сохраняется аномально холодная температура на 4-9 градусов ниже нормы.