Россияне предпочли арендованные автомобили собственным

«Чек индекс»: В январе спрос на услуги каршеринга подскочил на 19 процентов

В 2025 году средний чек за услугу каршеринга вырос на 12 процентов по сравнению с 2024-м и составил 629 рублей. Об этом сообщается на сайте «Чек индекс».

Количество покупок увеличилось на 10 процентов.

При этом в январе 2026 года средний чек вырос до 719 рублей (плюс 8 процентов относительно первого месяца прошлого года). Что касается числа покупок, то оно подскочило на 19 процентов.

Отмечается, что в 2025 году основной вклад в продажи каршеринга обеспечивали инфляция, расширение регионального сервиса, рост платного парковочного пространства, а также в целом увеличение пользовательского опыта. Что касается скачка в январе 2026-го, то его объясняют холодной и снежной погодой, когда многие автолюбители предпочитали арендованные машины собственным автомобилям.

По мнению аналитиков, автомобилисты, которые используют машину не каждый день, могут сэкономить до 30 тысяч в год, если начнут пользоваться услугами такси и каршеринга.