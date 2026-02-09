Россияне стали чаще посещать популярные туристические страны

АТОР: Турпоездок россиян за рубеж в 2025 году стало больше на 16 процентов

Турпоездок россиян в популярные туристические страны в 2025 году стало больше на 16 процентов. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ.

Уточняется, что в указанный период россияне стали чаще посещать Вьетнам, Египет, Китай, Южную Корею, Мальдивы, Индонезию, Абхазию, ОАЭ, Таиланд и Турцию. За пределами десятки феноменальный рост на 96,3 процента показала Япония, добавили в АТОР.

В источнике также говорится, что в 2025 году соотечественники совершили на 2,77 миллиона зарубежных поездок больше, чем в 2024-м. Почти весь спрос остается сконцентрирован преимущественно на одних и тех же массовых направлениях.

Ранее стало известно, что россияне поставили абсолютный рекорд по визитам в Японию. В 2025 году эту страну Азии посетили около 200 тысяч соотечественников.

