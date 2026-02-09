Россиянка оказалась в больнице после выпитого чая с ртутью

В Наро-Фоминске ребенок добавил матери в чай ртуть, женщина госпитализирована

В Наро-Фоминске 45-летнюю женщину экстренно госпитализировали после выпитого чая. Как пишет Telegram-канал «112», в кружку с напитком попала ртуть.

Известно, что в квартире на Маршала Жукова ребенок разбил градусник, а после вылил его содержимое матери в чай. Женщина, ничего не подозревая, выпила напиток с веществом.

Пострадавшая из-за такой «чайной добавки» находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

