Экономика
15:39, 9 февраля 2026Экономика

Российские активы предложили забрать у Бельгии

Диксон: ЕС может забрать активы РФ у Бельгии и передать их другому депозитарию
Вячеслав Агапов

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз (ЕС) может забрать замороженные российские активы у Бельгии и передать их другому депозитарию под своим контролем. Вывести деньги из-под юрисдикции Брюсселя предложил один из авторов идеи «репарационного кредита» для Украины Хьюго Диксон, его цитирует Reuters

Большая часть российских активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. При обсуждении возможности выдать Украине репарационный кредит в счет этих средств Брюссель предупредил о возможных исках со стороны Москвы. Как заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, в таком случае Евросоюзу нужно взять финансовые риски на себя, так как компенсации по таким делам часто превышают основную сумму из-за значительных дополнительных затрат, таких как судебные издержки, задолженность по процентам или возмещение убытков. В результате инициативу не поддержали.

По мнению Диксона, перенос российских активов в новый общеевропейский депозитарий снял бы риски с Бельгии и дал ЕС свободу действий. «Чтобы обеспечить Бельгии дополнительную уверенность, ЕС может согласиться защитить ее и Euroclear от отдаленного риска того, что Москва выиграет судебный процесс против любой из них», — пояснил он.

В отчете по итогам 2025 года бельгийский депозитарий Euroclear недосчитался 300 миллионов евро, обещанных Украине. По итогам 2025 года Еврокомиссии будет передано 3,3 миллиарда евро из 5 миллиардов, что были получены в виде доходов от реинвестирования блокированных суверенных активов России. Разницу в 1,7 миллиарда объясняют взимаемым Бельгией налогом в 30 процентов на «непредвиденные доходы корпораций». При этом Euroclear расписал финансовую поддержку Киева на 3 миллиарда евро. Куда в отчете потерялись еще 300 миллионов — отправятся ли они также на нужды Украины или израсходуются на иные цели, не указывается.

