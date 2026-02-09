Реклама

14:19, 9 февраля 2026Культура

Российский номинант на «Оскар» оценил свои шансы на победу

Российский аниматор Бронзит заявил, что у него есть шанс получить «Оскар»
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский режиссер Константин Бронзит, получивший третью номинацию на премию «Оскар», оценил свои шансы на победу. Его слова приводит ТАСС.

По мнению художника-аниматора, шансы на победу равны для всех претендентов в его номинации. В то же время он подчеркнул, что не считает картину «Три сестры» лучшей в своей карьере.

«Яркого фильма-лидера нет. А это значит, что шансы есть у всех. В том числе и у меня», — пояснил Бронзит.

Номинанты на премию американской киноакадемии были оглашены 22 января. Мультфильм «Три сестры» Константина Бронзита поборется в категории «Лучший короткометражный мультипликационный фильм» с такими картинами, как «Пенсионный план» (Ирландия), «Девушка, которая плакала жемчугом» (Канада), «Бабочка» (Франция) и «Вечнозеленый» (США).

Известно, что Бронзит выдвинул свой 15-минутный мультфильм на премию не от России, а от Кипра под вымышленным именем Тимур Когнов. По словам режиссера, он хотел проверить, привлечет ли фильм внимание без его имени.

