«Ростех» рассказал о «бьющих белке в глаз» боеприпасах

Оздоев: Российские высокоточные «Краснополи» способны «бить белке в глаз»

Эффективность российских высокоточных боеприпасов, включая управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь», увеличилась в ходе модернизации. О возможностях изделий рассказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев в интервью ТАСС.

«Наши высокоточные боеприпасы эволюционировали настолько, что способны, как говорят, бить белке в глаз. Могут поражать в том числе одиночные малогабаритные цели», — сказал он.

Оздоев добавил, что госкорпорация обеспечивает высокие темпы поставки боеприпасов. По его словам, с начала СВО общие объемы производства снарядов выросли в десятки раз.

Ранее в феврале компания «Рособоронэкспорт» сообщила, что высокоточный боеприпас 9М549, который могут использовать РСЗО «Сарма» и «Торнадо-С», покажут на международной выставке World Defense Show. Изделие калибра 300 миллиметров оснащено раскладными рулями в носовой части, которые позволяют корректировать траекторию. 9М549 несет 72 осколочных боевых элемента.