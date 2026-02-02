Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:03, 2 февраля 2026Наука и техника

Россия впервые покажет за рубежом высокоточный 9М549

«Рособоронэкспорт» впервые покажет за рубежом управляемый снаряд 9М549
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Рособоронэкспорт

Высокоточный боеприпас 9М549, который могут использовать реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Сарма» и «Торнадо-С», покажут на международной выставке World Defense Show в Саудовской Аравии. Об этом сообщила компания «Рособоронэкспорт».

«РСЗО ["Сарма"] может вести стрельбу всей номенклатурой 300-миллиметровых неуправляемых ракетных снарядов для РСЗО предыдущих поколений и тремя типами управляемых — 9М543, 9М544, а также 9М549, — впервые выставляемым за рубежом на World Defense Show 2026», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Огненный дождь. Как российские огнеметы стали самым страшным оружием в мире
Огненный дождь.Как российские огнеметы стали самым страшным оружием в мире
13 октября 2023
Боги войны. Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
Боги войны.Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
5 октября 2023

Снаряд 9М549 получил четыре раскладных руля в носовой части, которые обеспечивают корректировку траектории. Изделие весом 828 килограммов несет 72 осколочных боевых элемента для поражения живой силы и небронированной техники. Дальность стрельбы составляет 120 километров.

Ранее в январе военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что российская РСЗО «Сарма» превосходит американскую установку HIMARS по дальности стрельбы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна БРИКС пообещала не покупать нефть у России

    В России выявили уже второй случай оспы обезьян. Где нашли зараженных и что о них известно

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    Лавров сделал неутешительный вывод о Финляндии после ее вступления в НАТО

    Стало известно об интересе Эпштейна к Гитлеру

    В МИД раскрыли условие для возобновления диалога между Россией и Японией

    В МИД назвали виновных в саботаже мира на Украине

    Бузова показала свою ванную

    Стоянов признался в любви Москве

    Дмитриев призвал одного европейского политика уйти в отставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok