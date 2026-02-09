Реклама

16:56, 9 февраля 2026

Шансы на новую войну Израиля и Ирана оценили

Политолог Асафов: Израиль может нанести удар по Ирану, но не начать войну
Варвара Кошечкина
Фото: Yonatan Honig / Reuters

Израиль может нанести удары по Ирану, но вряд ли начнет наземную операцию против республики, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Это говорит о решимости Израиля нанести удар, не более того. Удары могут быть совершенно различного качества, свойства количества и так далее, но в конфликте, который можно назвать войной, мне кажется, говорить затруднительно», — сказал Асафов.

По его словам, учитывая амбиции Израиля, вполне возможно, что удар по Ирану будет нанесен, но вряд ли начнется наземная операция. При этом он признал, что на сегодняшний день сложно делать любые прогнозы из-за турбулентности иранской ситуации.

Ранее Израиль предупредил США о готовности самостоятельно нанести удар по Ирану. Газета Jerusalem Post со ссылкой на источники в израильском Минобороны написала о том, что Тель-Авив пойдет на такой шаг, если Тегеран «перейдет красную черту по баллистическим ракетам». Израильские чиновники заявили американским коллегам, что программа Ирана по разработке и производству баллистических ракет представляет экзистенциальную угрозу для их государства.

