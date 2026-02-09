Смерть Эпштейна задокументировали за день до его обнаружения

Daily Mail: Документ о смерти Эпштейна был подготовлен за день до его гибели

В рассекреченных документах Министерства юстиции США обнаружено заявление о смерти американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, датированное 9 августа 2019 года. Это на день раньше официальной даты, когда его тело было найдено в камере нью-йоркской тюрьмы, сообщает газета The Daily Mail.

Согласно документу, выданному прокуратурой Южного округа Нью-Йорка, Эпштейн уже был объявлен мертвым 9 августа. Однако официальные отчеты исправительного учреждения утверждают, что его обнаружили без сознания только утром 10 августа. Тогдашний прокурор Манхэттена Джеффри Берман заявил о смерти Эпштейна именно 10-го числа, назвав произошедшее «тревожным событием».

Рассекреченные материалы также содержат новые детали расследования. Следователи ФБР изучили видеозаписи, на которых зафиксирована неопознанная фигура в оранжевом, движущаяся по лестнице в сторону камеры Эпштейна в ночь его смерти. Из-за сбоев в работе системы видеонаблюдения установить полную хронологию событий и личность этого человека не удалось. Также было установлено, что охранники пропустили плановые обходы, а видеокамеры в ту ночь не работали.

Эпштейн, обвиняемый в торговле несовершеннолетними, был найден повешенным в своей камере в августе 2019 года, ожидая суда. Его смерть, официально признанная самоубийством, была окружена множеством нарушений процедуры безопасности в одной из самых охраняемых тюрем США.

Ранее брат Джеффри Эпштейна сделал громкое заявление о его смерти. По словам Марка Эпштейна, с финансистом расправились по приказу президента США Дональда Трампа, поскольку бизнесмен собирался «назвать имена».