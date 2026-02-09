Социалист вырвался вперед на выборах президента в европейской стране

Социалист Сегуру вырвался в лидеры на выборах президента Португалии

Антониу Жозе Сегуру, выдвигающийся на выборах президент Португалии от социалистической партии, начал лидировать во втором туре. Об этом говорят данные министерства внутренней администрации страны.

Согласно опубликованной информации, были обработаны примерно 69 процентов бюллетеней. В настоящий момент кандидат набирает 63,39 процента голосов избирателей. Его оппонент, глава партии Chega Андре Вентура, получает 36,61 процента.

Португальский лидер избирается всеобщим прямым и тайным голосованием сроком на пять лет.

Президентское кресло в стране носит преимущественно институциональный характер, однако глава государства имеет ряд значительных полномочиий в периоды политической нестабильности. Он может распустить парламент, назначить досрочные выборы, накладывать вето на законы.

Ранее сообщалось, что правые политики Европы и мира поддержали Виктора Орбана на предвыборном видео. Среди них замечены премьер-министр Италии Джорджа Мелони, ее заместитель Маттео Сальвини, лидер ультраправых во Франции Марин Ле Пен и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель. Кроме того, поддержку Орбану высказали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Аргентины Хавьер Милей.