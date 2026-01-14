Правые политики Европы поддержали Орбана перед выборами

Правые политики Европы и мира поддержали Орбана на предвыборном видео

Правые политики Европы и мира поддержали венгерского премьер-министра Виктора Орбана в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в Венгрии в апреле. Предвыборное видео опубликовано на странице Орбана в социальной сети X.

Среди них премьер-министр Италии Джорджа Мелони, ее заместитель Маттео Сальвини, лидер ультраправых во Франции Марин Ле Пен и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель. Также Орбана поддержали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Аргентины Хавьер Милей.

«Вместе мы выступаем за Европу, которая уважает национальный суверенитет и гордится своими культурными и религиозными корнями», — подчеркнула Мелони в видео.

Нетаньяху похвалил Орбана за упорство, мужество и мудрость, с помощью которых он защищает свою страну.

Кроме того, в ролике появляются президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, лидер испанской партии Vox Сантьяго Абаскаль и Австрийской партии свободы (FPÖ) Герберт Кикль.

Ранее премьер-министр Венгрии предрек Европе экономический крах из-за трат на поддержку Украины. Он подчеркнул, что будет ставить на первое место свой народ.