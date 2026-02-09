Реклама

Совершившего покушение на генерала Алексеева киллера привезли на следственные действия

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Совершившего покушение на генерал-лейтенанта Минобороны (МО) России Владимира Алексеева киллера Любомира Корбу привезли на следственные действия. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, СБУ пообещали Корбе заплатить 30 тысяч долларов.

Ранее генерал ФСБ в запасе, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов заявил, что стрелявшему в генерала Алексеева киллеру относительно повезло, что его экстрадировали в Россию, а не оставили судить в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), потому что там ему могла бы грозить смертная казнь.

Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева было совершено 6 февраля около семи часов утра в лифтовом холле своего дома на Волоколамском шоссе. Все произошло в момент, когда он вышел из квартиры, чтобы спуститься к служебной машине и поехать на работу. Алексеев получил несколько пуль, но выжил и уже пришел в сознание.

