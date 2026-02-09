Реклама

08:39, 9 февраля 2026Культура

Стало известно новое место прописки Долиной

Shot: Долина прописалась в двухкомнатной квартире в Лефортово
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина прописалась в двухкомнатной квартире в Лефортово после потери пятикомнатной квартиры в Хамовниках. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, певица оформила новую регистрацию 25 декабря. Квартира, в которой теперь прописана Долина, находится в пятиэтажном доме, построенном в 1961 году. Как уточняет Shot, ее площадь составляет 50 квадратных метров, а стоимость оценивается примерно в 18 миллионов рублей.

Артистка приобрела эту квартиру 18 лет назад, но никогда не жила в ней и не планирует.

Ранее Долина рассказала, что после скандала из-за квартиры в Хамовниках и переезда из нее она вынуждена снимать жилье, поскольку денег на новое у нее нет.

