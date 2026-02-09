Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:34, 9 февраля 2026Бывший СССР

Стало известно об отступлении ВСУ на одном из направлений в ДНР

Бойцы ВСУ пытаются малыми группами бежать из Белицкого в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются малыми группами бежать из Белицкого в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Солдаты противника пытаются бежать с позиций в Белицком. Выходят, преимущественно, малыми группами. Их догоняют наши FPV-дроны», — отмечается в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщал, что российские военные успешно ведут бои у Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Уточнялось, что украинские военные активизировались на данном участке фронта. Ежедневно фиксируется переброска на него Киевом личного состава и как легкой, так и бронированной техники.

Также отмечалось начало боев в южной части Белицкого, где силы Киева «безуспешно пытаются выдавить наши войска из населенного пункта».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ назвала обещанную СБУ сумму вознаграждения за убийство генерала Алексеева

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Допрос пытавшихся убить генерала Алексеева пенсионеров попал на видео

    Стало известно об уничтожении военного объекта под Киевом

    Бабуин позарился на мороженое и чипсы россиянки в ЮАР и попал на видео

    ФБР пришло к неожиданному выводу по делу Эпштейна

    Российские войска продвинулись к Славянску

    В российском городе участника СВО объявили неживым и лишили всех выплат

    Лавров уличил США в отклонении от договоренностей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok