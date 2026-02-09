Реклама

20:38, 9 февраля 2026

Стас Пьеха ответил на обвинения в абьюзе

Певец Стас Пьеха заявил, что никогда не был абьюзером
Ольга Коровина

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Российский певец Стас Пьеха прокомментировал обвинения в абьюзе и заявил, что является очень эмпатичным человеком. Об этом он высказался в интервью KP.RU.

Артист отметил, что комментаторы в социальных сетях называют его тяжелым человеком и упрекают в склонности к абьюзу после интервью, в котором он резко высказался на тему брака. По словам Пьехи, эти обвинения далеки от действительности, поскольку в отношениях он «эмпатичный» и «классный».

«Чего-чего, а абьюза у меня вообще никогда не было, только если в мой адрес, но не от меня!» — заявил Пьеха. Певец добавил, что иногда ему самому бывает тяжело, потому что он слишком «включен в человека».

Ранее Пьеха рассказал о своем опыте лечения в реабилитационной клинике. Артист признался, что страдал от наркотической зависимости и сначала приезжал в рехаб на три дня, потом на пять и больше.

