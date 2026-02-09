Ушедший из России модный гигант стал закрывать магазины на Украине

На Украине начали закрываться магазины Zara

Zara — один из лидеров мирового рынка одежды — начала сворачивать бизнес на Украине. Как пишет «Страна.ua», магазины закрываются в Днепропетровске (украинское название — Днепр), а их работа в Одессе и Харькове остается «под вопросом».

Причиной такого развития событий авторы материала называют убыточность бизнеса модного гиганта в стране из-за нестабильной работы ТЦ и падения числа покупателей.

Магазины Zara вновь открылись на Украине весной 2024 года.

Осенью 2025-го также стало известно, что для продажи продукции этой ушедшей из России сети магазины «Твое» запустили в РФ проект «Твое и Ко». Отмечалось, что купить одежду бренда можно только в избранных розничных торговых точках, а онлайн-заказы и предварительное бронирование таких товаров невозможны.