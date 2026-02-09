Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:38, 9 февраля 2026Экономика

Ушедший из России модный гигант стал закрывать магазины на Украине

На Украине начали закрываться магазины Zara
Дмитрий Воронин

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Zara — один из лидеров мирового рынка одежды — начала сворачивать бизнес на Украине. Как пишет «Страна.ua», магазины закрываются в Днепропетровске (украинское название — Днепр), а их работа в Одессе и Харькове остается «под вопросом».

Причиной такого развития событий авторы материала называют убыточность бизнеса модного гиганта в стране из-за нестабильной работы ТЦ и падения числа покупателей.

Магазины Zara вновь открылись на Украине весной 2024 года.

Осенью 2025-го также стало известно, что для продажи продукции этой ушедшей из России сети магазины «Твое» запустили в РФ проект «Твое и Ко». Отмечалось, что купить одежду бренда можно только в избранных розничных торговых точках, а онлайн-заказы и предварительное бронирование таких товаров невозможны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ назвала сумму вознаграждения за убийство генерала Алексеева

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Индийские компании начали полностью отказываться от российской нефти

    В МИД высказались об украинском следе в покушении на генерала Алексеева

    Куба предупредила о скором окончании запасов топлива для самолетов на фоне блокады США

    Новостройкам в России предсказали сложности

    Бывшая невеста Лепса флиртовала с сыном Дубцовой

    Дрю Бэрримор показала внешность с кардинально новым имиджем

    Популярность турецких сериалов в России объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok