Губернатор Гладков: В Белгороде восстановили подачу тепла после атаки ВСУ

Подача тепла в жилых домах Белгорода восстановлена. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что работа по подаче отопления в 61 дом еще продолжается. Политик назвал героическими усилия энергетиков и тепловиков, занятых в устранении последствий атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также Гладков заявил, что в Белгороде нет необходимости для временного перемещения жителей в другие регионы России. «По [вопросу] выезда за пределы города отдельных категорий граждан: абсолютно очевидно, что необходимость в данных решениях на сегодняшний день отсутствует», — сказал губернатор.