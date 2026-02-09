Реклама

Россия
06:43, 9 февраля 2026Россия

В Белгороде оценили необходимость временного перемещения жителей

Губернатор Гладков: Необходимости во временном перемещении жителей Белгорода нет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Белгороде нет необходимости для временного перемещения жителей в другие регионы России. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По [вопросу] выезда за пределы города отдельных категорий граждан: абсолютно очевидно, что необходимость в данных решениях на сегодняшний день отсутствует», — сказал политик.

Накануне Гладков сообщил, что власти Белгорода начали принимать заявки на возможное временное перемещение некоторых жителей в другие регионы. В частности, речь идет о многодетных семьях, семьях с детьми-инвалидами и одиноко проживающих пенсионерах.

Ранее в Белгороде и ряде районов области после очередного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины были зафиксированы отключения электро- и водоснабжения. Кроме того, под удар попал сам Гладков — во время поездки по объектам инфраструктуры осмотра начался повторный ракетный обстрел, и он вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятался в укрытие.

