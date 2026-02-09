Реклама

Мир
02:38, 9 февраля 2026

В Британии допустили отставку Стармера в ближайшую неделю

Фото: Peter Nicholls / Pool / Reuters

Британский премьер Кир Стармер может быть вынужден подать в отставку в течение недели. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Лейбористской партии.

Поводом для разговоров стал скандал с назначением Питера Мандельсона, дружившего с американским финансистом Джеффри Эпштейном, на пост посла Великобритании в Соединенных Штатах. Скандал уже привел к отставке главы аппарата британского премьера Моргана Максуини, который сложил полномочия в воскресенье.

Некоторые депутаты от Лейбористской партии остались удивлены тем, что Стармер по-прежнему сохраняет свой пост, несмотря на то, что именно он санкционировал назначение Мандельсона послом. По данным Bloomberg, ряд сотрудников канцелярии на Даунинг-стрит в частном порядке призывает членов правительства убедить Стармера подать в отставку, либо же самим выйти из кабинета министров, чтобы спровоцировать его уход. Как утверждает советник одного из министров, вероятность того, что премьер продержится в кресле ближайшую неделю, составляет «50 на 50».

Ранее специальный представитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев намекнул на скорую отставку Стармера. Российский политик также назвал его поджигателем войны и самым непопулярным премьер-министром Великобритании в истории.

