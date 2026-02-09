В двух районах Ленобласти произошел блэкаут из-за аварии на ЛЭП

В Гатчинском и Петродворцовом районах Ленинградской области произошло отключение электричества из-за аварии на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Также местные жители сообщали о проблемах с работой интернета и оплатой по безналичному расчету. Специалисты в настоящее время начали восстанавливать и устранять технологические нарушения на оборудовании. Ожидается, что в ближайшее время ситуация восстановится.

Ранее трамваи остановились в центре Екатеринбурга на улице Луначарского из-за отключения электропитания.

Также ранее Мурманская область осталась без света из-за крупной аварии. В регионе открыли 20 пунктов поддержки населения. По предварительным данным, причиной ЧП стало обрушение ЛЭП под тяжестью льда.