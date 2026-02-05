В российском городе остановились трамваи

В Екатеринбурге встали трамваи из-за отключения электричества

Трамваи остановились в центре Екатеринбурга, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Транспортные средства встали на улице Луначарского из-за отключения электропитания. Из-за перебоев задержатся маршруты № 2, 3, 8, 12, 14, 16, 20 и 21.

Ранее десятки тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на электросетях. Отключение затронуло здания на улицах Алтайская, Амурская, 1-я Круговая, 2-я Круговая, Уборевича, Некрасовская, Уткинская и на Океанском проспекте.

Также ранее в двух школах Мурманска детям пришлось сидеть на уроках с фонариками из-за масштабного блэкаута. Проблемы с электроснабжением в Мурманске длились с 23 января из-за падения в окрестностях города пяти опор линии электропередачи (ЛЭП). Полностью электроснабжение восстановили 5 февраля.