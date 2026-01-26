Российским школьникам пришлось учиться с фонариками

Shot: В Мурманске школьникам пришлось учиться с фонариками во время блэкаута

В двух школах Мурманска детям пришлось сидеть на уроках с фонариками из-за масштабного блэкаута. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

В сеть попало видео, на которых дети освещают тетради с помощью смартфонов. По данным канала, урок проходил в темноте около получаса, после чего свет вернулся. При этом в школе №5 опровергли эту информацию, заявив, что перебои с электричеством длились всего шесть минут, а фонарики нужны были для освещения учебного прибора.

Блэкаут в Мурманской области продолжается четвертый день. Перебои начались после обрушения пяти опор ЛЭП во время непогоды. В регионе действует режим ЧС, было возбуждено уголовное дело о халатности.

Ранее сообщалось, что жителям Мурманска, которые проживают в находящихся в зоне отключения электроснабжения домах, начали раздавать продуктовые наборы в пунктах поддержки.